Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Фрейзер-Прайс, Джексон, Та Лу, Томпсон пробегут 100 м

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрывается три комплекта медалей в легкой атлетике.
Швед Даниэль Столь одержал победу в метании диска. Сборная Польши выиграла золото в смешанной эстафете.
Токио, Япония
Легкая атлетика
Диск, мужчины
1. Даниэль Столь (Швеция) – 68,90
2. Симон Петтерсон (Швеция) – 67,39
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 67,07
4x400 м, микст
1. Польша – 3.09,87 (олимпийский рекорд)
2. Доминиканская Республика – 3.10,21
3. США – 3.10,22
100 м, женщины
15.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
🚀Ракета на 100-метровке: бегунья-ветеран из Ямайки – вторая в истории, быстрее была лишь подозрительная американка (ее рекорду 33 года)