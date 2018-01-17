Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Фрейзер-Прайс, Джексон, Та Лу, Томпсон пробегут 100 м

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрывается три комплекта медалей в легкой атлетике.

Швед Даниэль Столь одержал победу в метании диска. Сборная Польши выиграла золото в смешанной эстафете.

Токио, Япония

Легкая атлетика

Диск, мужчины

1. Даниэль Столь (Швеция) – 68,90

2. Симон Петтерсон (Швеция) – 67,39

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 67,07

4x400 м, микст

1. Польша – 3.09,87 (олимпийский рекорд)

2. Доминиканская Республика – 3.10,21

3. США – 3.10,22

100 м, женщины

15.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

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