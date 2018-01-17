Призер Олимпиады-2008 в легкой атлетике Окагбаре отстранена за допинг. В июне она показала второй в истории результат в беге на 100 м

Бронзовый призер Пекина-2008 по прыжкам в длину Блессинг Окагбаре временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), в пробе нигерийской спортсменки от 19 июля был обнаружен гормон роста.

Окагбаре также выступает в спринтерском беге. 30 июля на Играх в Токио она вышла в полуфинал соревнований на дистанции 100 м.

За месяц до начала Олимпиады нигерийка показала на 100-метровке второй результат в истории (10,63).

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