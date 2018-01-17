Олимпиада-2020, 30 июля, все медали дня: у России золото в плавании и серебро в академической гребле

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта.

игры-2020 в Токио

30 июля

Медали дня

Плавание

200 м, спина, мужчины

1. Евгений Рылов (Россия)

2. Райан Мерфи (США)

3. Люк Гринбанк (Великобритания)

Академическая гребля

Одиночка, женщины

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия)

2. Анна Пракатень (Россия)

3. Магдалена Лобниг (Австрия)

Плавание

200 м, брасс, женщины

1. Татьяна Шонмакер (ЮАР)

2. Лилли Кинг (США)

3. Энни Лэзор (США)

100 м, вольный стиль, женщины

1. Эмма Маккеон (Австралия)

2. Шивон Хоуи (Гонконг)

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия)

200 м, комплекс, мужчины

1. Шунь Ван (Китай)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Жереми Депланш (Швейцария)

Академическая гребля

Одиночка, мужчины

1. Стефанос Дускос (Греция)

2. Кьетиль Борш (Норвегия)

3. Дамир Мартин (Хорватия)

Восьмерки, женщины

1. Канада

2. Новая Зеландия

3. Китай

Восьмерки, мужчины

1. Новая Зеландия

2. Германия

3. Великобритания