Олег Матыцин: «Россия может претендовать на Олимпиаду-2036. У нас есть все необходимые ресурсы для такого масштабного мероприятия»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Олимпиада-2036 Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. 

«Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия.

Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть.

Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения.

Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны», – сказал Матыцин. 

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья