Победительница четырех турниров «Большого шлема» по теннису Наоми Осака зажгла олимпийский огонь Токио-2020

Победительница четырех турниров «Большого шлема» по теннису Наоми Осака зажгла огонь Олимпийских игр-2020 на Национальном стадионе в Токио.

Церемония открытия Олимпиады в столице Японии проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. Присутствовать на трибунах могут только официальные лица – 950 человек.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

В Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр-2020

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