23 июля пройдет церемония открытия Олимпийских игр-2020: начало – 14:00 по московскому времени

23 июля в Токио пройдет церемония открытия Олимпийских игр-2020.

Открытие состоится на Национальном стадионе , возведенном в 2019-м специально для Игр.

Церемония пройдет без зрителей, на трибунах будет только 950 официальных лиц: дипломаты, спонсоры и представители Международного олимпийского комитета ( ). Главы 15 государств и международных организаций посетят открытие.

Начало церемонии – 14:00 по московскому времени, в прямом эфире открытие покажет канал.

Российские спортсмены в Токио-2020 выступят под флагом Олимпийского комитета России ( ) и под аббревиатурой ROC. Вместо гимна в честь побед россиян будет играть первый концерт Чайковского. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда ( ) принять санкции WADA в отношении российского спорта сроком на 2 года.

Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия будут олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле и победитель Лондона-2012 в волейболе . Впервые в истории у каждой команды будет два знаменосца – мужчина и женщина.

Во время парада сборных будут соблюдаться меры по предотвращению распространения коронавируса, в том числе соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

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