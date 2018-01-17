Глава WADA: «Остаемся расстроенными тем, что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банка выразил разочарование в связи с тем, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают в форме с цветами национального флага.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что в течение двух лет россияне не смогут выступать на крупных международных турнирах под флагом страны, при этом изначальный срок санкций был сокращен с четырех лет. В то же время на Играх в Токио российской команде разрешено выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы мониторим ситуацию, следим за исполнением решения Спортивного арбитражного суда (CAS). За состоянием РУСАДА, и они многое уже сделали. CAS закрыл некоторые случаи – с одной стороны, это позитивный момент.

Но, конечно, мы остаемся расстроенными тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет, и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы», – заявил Банька.

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?