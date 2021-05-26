Светлана Журова: «Возможно, теперь в WADA сами убедились в подтасовках, которые были не со стороны России, а со стороны Родченкова»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал слова президента WADA Витольда Баньки об улучшении ситуации с антидопингом в России.

«Думаю, они же все видят, умные люди. Возможно, теперь сами убедились в подтасовках, которые были не со стороны России, а со стороны Родченкова.

У меня были надежды, что к зимним Олимпийским играм в нам даже флаг вернут, потому что в WADA поймут, что российская сторона выполняет свои обязательства, и наказывать спортсменов, не имеющих к допингу отношения, нет никакого смысла.

Да, есть решение Спортивного арбитражного суда ( ), но чисто гипотетически возврат флага возможен. Мы понимаем, что все манипуляции были связаны с политикой», – сказала Журова.

«Нет такого, в чем я могла быть не согласна с Путиным». Журова – о политике, работе в СИЗО и мотивации в 50 тысяч долларов перед Олимпиадой

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