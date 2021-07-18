WADA намерено не допустить к Олимпиаде россиян, причастных к нарушениям по делу московской антидопинговой лаборатории

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, что организация стремится не допустить к Олимпиаде в Токио спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил по делу о базе данных московской лаборатории (LIMS).

«WADA продолжает предоставлять поддержку международным федерациям, чтобы они могли довести информацию о нарушении антидопинговых правил до вынесения вердикта, при этом WADA может обжаловать их решения в случае несогласия.

Накануне Игр департамент WADA по разведке и расследованиям занимался тем, чтобы предоставить всю необходимую информацию международным федерациям, чтобы не допустить к участию в Играх спортсменов, против которых есть весомые доказательства о нарушении антидопинговых правил на основании операции LIMS», – заявил Банька.

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