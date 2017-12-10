Поздняков о словах Познера про Олимпиаду-2020: «Если бы Игры отменили, то 11 тысяч участников не смогли бы воплотить свою мечту»

Глава Олимпийского комитета России ( ) отреагировал на слова журналиста об Олимпийских играх в Токио.

«Эта Олимпиада – странная: из-за того, что не будет зрителей и потому, что было долго непонятно, состоится вообще, плюс то, что ее перенесли. Она кажется далекой или даже ненужной. Она не увлекает», – сказал Познер.

«Я бы ответил Познеру, что если бы Игры отменили, то 11 тысяч участников Олимпиады не смогли бы воплотить свою мечту. Как минимум эти Игры нужны, чтобы не разбить мечту этих людей», – ответил Поздняков.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Владимир Познер: «Олимпиада в Токио – странная. Она кажется далекой или даже ненужной. Она не увлекает»

В детстве мы обожали Олимпиады, но все почему-то изменилось (да и у вас как будто тоже). Кажется, наши авторы нашли причины