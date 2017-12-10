Организаторы Токио-2020: «Российская сторона не оформила платную установку холодильников в номерах олимпийской деревни»

Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио объяснили, почему в номерах российских спортсменов в олимпийской деревне не оказалось холодильников.

Как сообщает Nikkan sports со ссылкой на представителя оргкомитета, российская сторона не подавала заявку на установку бытовой техники в номерах за дополнительную плату.

«Мы предпримем меры в связи с отсутствием холодильников и телевизоров, но сначала нужно прояснить этот вопрос с российской стороной.

Постараемся сделать все, чтобы как можно скорее разобраться с этим», – заявила глава оргкомитета -2020 Сеико Хашимото.

Наши спортсмены обалдели от олимпийской деревни: картонные кровати, тесный туалет на четверых, нет холодильника. Вот экскурсия по комнатам

В детстве мы обожали Олимпиады, но все почему-то изменилось (да и у вас как будто тоже). Кажется, наши авторы нашли причины