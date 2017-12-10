Фетисов о том, что 97% россиян не знают ни одного российского участника Олимпиады-2020: «Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена, который выступит на в Токио.

«Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители.

У нас, наверное, знают всех этих экспертов ток-шоу, которые с утра до вечера ходят с одной программы на другую, но не знают наших олимпийцев. Стране нужны герои, она должна знать, к чему готовятся на Олимпийских играх, нужно рассказывать об этих ребятах с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у наших детей и молодежи появлялись кумиры, не надуманные, не нарисованные, а создавшие сами себя с помощью таланта и трудолюбия.

Это большая работа, которая во всех странах проводится, я не знаю, что происходит у нас. Так работает наша сегодняшняя спортивная власть. Тем более, что нет флага, нет гимна, надо еще больше рассказывать, чтобы ребята знали, что за них болеют», – сказал Фетисов.

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