Gracenote: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия займет второе место

Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Токио-2020.

Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы. Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 прогноз является более неопределенным, чем обычно.

Специалисты предполагают, что сборная США вновь возглавит общий зачет, а Россия будет второй.

Россия и Япония выиграют больше медалей, чем в Рио-2016, а сборные Китая и Великобритании – меньше, но попадут в топ-5.

Прогнозируемый медальный зачет топ-10 Игр-2020:

1. США – 96 медалей (121 в Рио-2016)

2. Россия – 68 (56)

3. Китай – 66 (70)

4. Япония – 60 (41)

5. Великобритания – 52 (67)

6. Нидерланды – 48 (19)

7. Франция – 42 (42)

8. Италия – 41 (28)

9. Австралия – 40 (29)

10. Германия – 35 (42)

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