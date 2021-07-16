Президент Toyota не примет участия в церемонии открытия Токио-2020 из-за боязни навредить репутации компании.

Toyota – один из спонсоров Олимпиады.

Также компания не будет показывать телерекламу, связанную с Олимпийскими играми, хотя заготовила ролики заранее.

Такое решение было принято в связи с опаской навредить имиджу компании, так как против проведения Игр-2020 выступили многие японцы.

При этом компания не откажется от своих обязательств и обеспечит Игры машинами, как и планировалось.

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