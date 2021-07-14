В олимпийской деревне Токио выявлены первые случаи коронавируса среди спортсменов

Еще три спортсмена, участвующих в Олимпиаде-2020 в Токио, сдали положительный тест на коронавирус.

Организаторы Игр сообщили, что речь идет об иностранцах, двое из которых сейчас проживают в олимпийской деревне. Другие данные не разглашаются.

На территории олимпийской деревни это первые случаи заболевания среди спортсменов . Накануне сообщалось, что там же в заразился один из членов персонала.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии