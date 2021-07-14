Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в олимпийской деревне Токио

В олимпийской деревне Токио-2020 впервые выявлено заражение коронавирусом.

Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто.

Положительный тест получил один из членов иностранной сборной, однако национальность и другие личные данные не разглашаются. По данным телеканала NHK, заразившийся не был спортсменом.

Случаи инфекции уже были зафиксированы среди делегаций Израиля, Уганды, Сербии, Нигерии и России, но это происходило либо в аэропорту после прилета в Японию, либо в местах предварительного размещения команд.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии