Главу МОК Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио. 23 июля в Японии начнутся Олимпийские игры

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2020 натив Легкая атлетика

Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ.

Инцидент произошел на совместной фотосессии перед началом встречи Коикэ и Баха.

Неизвестный мужчина, который находился на встрече как представитель прессы, прокричал: «Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны». 

С 23 июля по 8 августа в Японии пройдут летние Олимпийские игры. 

Соревнования в столице и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей. Сейчас в Токио действует режим ЧС из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья