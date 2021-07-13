Главу МОК Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио. 23 июля в Японии начнутся Олимпийские игры

Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха назвали лжецом во время его встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ.

Инцидент произошел на совместной фотосессии перед началом встречи Коикэ и Баха.

Неизвестный мужчина, который находился на встрече как представитель прессы, прокричал: «Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны».

С 23 июля по 8 августа в Японии пройдут летние Олимпийские игры.

Соревнования в столице и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей. Сейчас в Токио действует режим ЧС из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии