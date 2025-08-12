Федор Иванов: «В Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя. Там люди просто выживают»

Рекордсмен России бегун Федор Иванов сравнил жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Иванову 23 года, он рекордсмен и чемпион страны в беге на 400 метров с барьерами.

– Вы из Санкт-Петербурга, но уже давно живете в Москве. Почему случился переезд?

– Мне было 14 лет, когда родители переехали в Москву и меня, естественно, с собой забрали. Я занимался со Светланой Вадимовной Бордуковой, которая вела меня по барьерам. Выглядит таким образом, что как будто бы судьба.

– Наша замечательная прыгунья с шестом Полина Кнороз тоже родом из Питера, тоже не один год живет в Москве. И ей этот город не нравится. Какое у вас отношение к Златоглавой?

– Тоже есть такое, но я вообще не люблю такие большие города. Для молодых людей, которые приезжают в Москву из небольших городков в 18-19 лет, конечно, все кажется круто. Я вырос во втором по величине городе России, и по инфраструктуре Москва меня не особо зацепила.

В Москве меня также убивают большие расстояния. Когда я захожу в метро, я достаточно часто там встречаю злых людей, поэтому стараюсь как можно меньше под землю спускаться.

В Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя. Там люди просто выживают. Ну, это если брать среднестатистических жителей Москвы. Кто побогаче, конечно, живет на расслабоне. Но я не люблю всю эту роскошь, – сказал Иванов.