2

Федор Иванов: «В Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя. Там люди просто выживают»

Рекордсмен России бегун Федор Иванов сравнил жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Иванову 23 года, он рекордсмен и чемпион страны в беге на 400 метров с барьерами.

– Вы из Санкт-Петербурга, но уже давно живете в Москве. Почему случился переезд?

– Мне было 14 лет, когда родители переехали в Москву и меня, естественно, с собой забрали. Я занимался со Светланой Вадимовной Бордуковой, которая вела меня по барьерам. Выглядит таким образом, что как будто бы судьба.

– Наша замечательная прыгунья с шестом Полина Кнороз тоже родом из Питера, тоже не один год живет в Москве. И ей этот город не нравится. Какое у вас отношение к Златоглавой?

– Тоже есть такое, но я вообще не люблю такие большие города. Для молодых людей, которые приезжают в Москву из небольших городков в 18-19 лет, конечно, все кажется круто. Я вырос во втором по величине городе России, и по инфраструктуре Москва меня не особо зацепила.

В Москве меня также убивают большие расстояния. Когда я захожу в метро, я достаточно часто там встречаю злых людей, поэтому стараюсь как можно меньше под землю спускаться.

В Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя. Там люди просто выживают. Ну, это если брать среднестатистических жителей Москвы. Кто побогаче, конечно, живет на расслабоне. Но я не люблю всю эту роскошь, – сказал Иванов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
Федор Иванов
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Рекордсмен России бегун Иванов: «Я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Не смотрю его и не буду»
12сегодня, 14:30
МОК о встрече Путина и Трампа: «Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим, в контексте последующих действий по статусу российских атлетов»
39сегодня, 13:30
Федор Иванов: «Мне с 17 лет постоянно предлагали переехать в США. Мысли такие были, но только на условиях того, что я буду выступать за Россию»
сегодня, 13:19
Антидопинговый диктант РУСАДА в 2025 году написало рекордное количество человек
сегодня, 06:53
Привалова о росте результатов на ЧР: «Наверное, это связано с приходом новой мотивации – все‑таки неплохие призовые по сезону»
сегодня, 06:24
WADA планирует провести аудит РУСАДА, когда позволит ситуация с безопасностью
4вчера, 20:05
Бегун Иванов: «С интересом жду встречу Путина и Трампа. Надеюсь, после этого нам, спортсменам, будет проще в плане возвращения на мировую арену»
42вчера, 15:22
Аплачкина о чемпионате России: «Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла»
1вчера, 13:19
Дегтярев о допуске россиян к Олимпийским играм: «На прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать. А вот к Лос‑Анджелесу-2028 готовимся в полном составе»
28вчера, 08:04
Мащенко о чемпионате России: «Самые большие впечатления у меня от выступлений Иванова и Ермаковой. Но главным героем турнира назвал бы Машу»
вчера, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57