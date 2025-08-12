Рекордсмен России бегун Иванов: «Я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Не смотрю его и не буду»

Федор Иванов признался, что не любит фигурное катание «из-за некоторых историй».

Иванов – чемпион России и рекордсмен страны в беге на 400 метров с барьерами.

– Как вы к фигурному катанию относитесь?

– Не очень приятная у меня история с фигурным катанием. Рассказывать не хочу, но скажу о том, что я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Я его не смотрю и не буду смотреть.

Там немножко глубокая такая история. Это больше связано с личной жизнью, так скажем. Поэтому эту тему я трогать не хочу, но воспоминания у меня неприятны, – сказал Иванов.

