Рекордсмен России бегун Иванов: «Я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Не смотрю его и не буду»
Федор Иванов признался, что не любит фигурное катание «из-за некоторых историй».
Иванов – чемпион России и рекордсмен страны в беге на 400 метров с барьерами.
– Как вы к фигурному катанию относитесь?
– Не очень приятная у меня история с фигурным катанием. Рассказывать не хочу, но скажу о том, что я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Я его не смотрю и не буду смотреть.
Там немножко глубокая такая история. Это больше связано с личной жизнью, так скажем. Поэтому эту тему я трогать не хочу, но воспоминания у меня неприятны, – сказал Иванов.
