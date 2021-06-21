Соревнования Олимпиады-2020 в Токио в столичном регионе пройдут без зрителей

Соревнования летних Олимпийских игр в Токио в столице и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей.

Решение было принято сегодня на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета ( ) и городских властей Токио.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сегодня объявил о вводе в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения .

Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия Игр также пройдут без зрителей, но туда допустят VIP-гостей.

Режим ЧС продлится до 22 августа, Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии

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