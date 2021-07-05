Власти Японии ввели режим ЧС в Токио из-за коронавируса до 22 августа. 23 июля там начнутся Олимпийские игры

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в Токио, который будет длиться до 22 августа.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Власти страны решили ввести режим ЧС из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в регионе. Вчера в Токио было зафиксировано наибольшее количество новых случаев с середины мая (920).

Сегодня Международный олимпийский комитет ( ), организаторы Игр-2020 и городские власти Токио примут новое решение по поводу допуска местных болельщиков на спортивные объекты Олимпиады. Планируется, что соревнования в столице Японии и ближайших префектурах пройдут без зрителей.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России