Власти Японии ввели режим ЧС в Токио из-за коронавируса до 22 августа. 23 июля там начнутся Олимпийские игры

Теги МОК Олимпиада-2020 коронавирус Есихидэ Суга Легкая атлетика

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в Токио, который будет длиться до 22 августа.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Власти страны решили ввести режим ЧС из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в регионе. Вчера в Токио было зафиксировано наибольшее количество новых случаев COVID-19 с середины мая (920).

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК), организаторы Игр-2020 и городские власти Токио примут новое решение по поводу допуска местных болельщиков на спортивные объекты Олимпиады. Планируется, что соревнования в столице Японии и ближайших префектурах пройдут без зрителей.

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