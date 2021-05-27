На соревнования Токио-2020 будут допускать до 10 тысяч местных болельщиков при условии не более 50% заполняемости объектов

Организаторы Токио-2020 решили ограничить 10 тысячами человек максимально допустимое число зрителей на спортивных объектах Олимпийских игр при условии не более 50% заполняемости арен.

Решение было принято сегодня на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, главы Международного олимпийского комитета ( ) и городских властей Токио.

Посещение спортивных объектов Олимпиады будет возможно только в масках. Зрителям рекомендуется ездить на соревнования и обратно напрямую, нигде не останавливаясь, чтобы ограничить передвижение людей и тем самым снизить риск распространения вируса.

Правительство Японии не стало продлевать режим чрезвычайной ситуации после 20 июня. Однако премьер-министр Есихидэ Суга по-прежнему допускает, что Игры могут пройти без зрителей в случае ухудшения ситуации с . Эту позицию поддержала губернатор Токио Юрико Коикэ.

игры пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков.

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