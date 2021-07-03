Власти Японии планируют сократить максимальное число зрителей на соревнованиях Олимпиады-2020 с 10 до 5 тысяч человек (Kyodo)

Власти Японии планируют ограничить 5 тысячами человек максимально допустимое число зрителей на спортивных объектах Олимпийских игр в Токио, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.
Из-за роста случаев заражения коронавирусом в Токио японское правительство и организаторы Игр считают сложным придерживаться прежнего решения об ограничении максимально допустимого числа болельщиков 10 тысячами человек при условии не более 50% заполняемости арен.
Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.
Встреча, на которой обсудят новое решение по поводу максимального количества зрителей, может состояться в четверг.
Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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