Около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио могут пройти без зрителей

Теги болельщики Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Около 40% соревнований на летних Олимпийских играх в Токио могут провести без присутствия зрителей, сообщает агентство Kyodo. 

На следующей неделе организаторы Игр и правительство страны проведут совещание, на котором будет рассмотрен вопрос допустимого количества зрителей на стадионах.

В качестве основного варианта рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тысяч.

Если лимит будет сокращен, соревнования, на которые было продано более 5 тысяч билетов, а также мероприятия, запланированные после 21:00, пройдут без зрителей. 

Ограничения коснутся футбольных, бейсбольных и баскетбольных матчей, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии

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