WADA против участия в Олимпиаде подозрительных спортсменов из базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало о своей работе в рамках дела московской антидопинговой лаборатории и связанного с ним вердикта CAS в отношении российского спорта.

«WADA продолжает оказывать поддержку международным спортивным федерациям при необходимости – для возбуждения дел, за которыми могут стоять антидопинговые нарушения, для контроля решений федераций в связи с комплексом доказательств, предоставленных со стороны WADA, а также для обжалования решений, которые агентство не считает соответствующими Всемирному антидопинговому кодексу.

В преддверии Олимпиады в Токио и Паралимпийских игр юридический департамент WADA, а также независимый отдел разведки и расследований сосредоточат все силы на предотвращении участия в Играх спортсменов или персонала спортсменов, идентифицированных в рамках операции LIMS», – говорится в заявлении WADA.

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