Отмена Олимпиады-2020 в Токио замедлит рост экономики Японии на 1,7%, страна потеряет 13 млрд долларов (исследование Bloomberg)

Отмена Олимпийских игр в Токио замедлит рост экономики Японии в 2021 году на 1,7%, говорится в исследовании компании Bloomberg.

«Отмена Олимпиады приведет к дальнейшему ухудшению ситуации с коронавирусом и окажет серьезное влияние на экономику», – сказал представитель компании Юки Масудзима.

«Мы не должны рассуждать о том, состоятся Игры или нет, базируясь на их экономическом воздействии. Если турнир можно провести без каких-либо проблем для системы здравоохранения, значит, его следует провести. Если нельзя, тогда не следует», – отметил главный экономист исследовательского института Дай-ити Тосихиро Нагахама.

Согласно Нагахаме, в случае отмены Игр Япония потеряет 13 миллиардов долларов. Это на 4 милларда меньше оценки института Номуры.

«Экономическая выгода от самого мероприятия на данном этапе не так велика. Если проведение Игр повысит риск заражения, это будет крайне неблагоприятно для экономики», – заявил Такахиде Киути, экономист института.

По данным исследования банка Barclays, отмена Олимпийских игр будет стоить Японии до 0,2% ВВП, однако эта мера поможет предотвратить пятую волну коронавируса, которая угрожает ослаблением внутреннего спроса. Драйверами роста во втором полугодии будут не Игры, а рост экспорта и восстановление потребительского спроса благодаря вакцинации.

«В центре внимания потребителей скорее находится прогресс вакцинационной кампании, а не Олимпиада. Я думаю, что это более важно», – цитирует Business Standard экономиста банка Кадзуму Маэду.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии