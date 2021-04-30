Станислав Поздняков: «Нет сомнений, что Олимпийские игры пройдут. Нестабильность ситуации нагнетается в медиа по политическим причинам»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что Олимпийские игры в Токио этим летом состоятся.
По данным опроса, проведенного в мае изданием Asahi Shimbun, более 80% жителей Японии считают, что Олимпиада должна быть отменена или перенесена на более поздний срок из-за пандемии COVID-19.
«У меня нет сомнений, что Игры пройдут. 99,9%. Я руководствуюсь не слухами, а информацией от Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Игр, с которыми мы постоянно на связи.
Уже все научились проводить соревнования в период пандемии. Это перестало быть необычным. Думаю, ощущение нестабильности ситуации нагнетается в медиа во многом по политическим причинам – осенью в Японии предстоят выборы.
Но если посмотреть на сухие цифры статистики заболеваемости в этой стране, то никакого повода для паники нет», – сказал Поздняков.
Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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