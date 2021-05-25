МОК обяжет участников Олимпиады-2020 в Токио взять на себя все риски, связанные с коронавирусом (Kyodo)

Международный олимпийский комитет (МОК) обяжет спортсменов-участников Токио-2020 отказаться от претензий по организации соревнований, связанных с коронавирусом.

В документе, который есть в распоряжении Kyodo, говорится, что все риски из-за возможной угрозы здоровью спортсмены берут «под свою ответственность». Под этим пунктом должен подписаться каждый участник Игр.

На данный момент в Японии сохраняется непростая обстановка в связи с четвертой волной коронавируса. Однако МОК настроен провести Игры в Токио даже в случае, если в городе будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

«Вы, должно быть, следили за новостями о COVID-19 по всему миру – ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может дать гарантий в случае с инфекцией. Это риск, который мы все на себя берем», – сказала главный операционный директор МОК Лана Хаддад.

«Несмотря на предпринятые меры, мы не можем избавиться от всех рисков и последствий, поэтому вы соглашаетесь участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх на свой собственный риск», – говорится в документе.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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