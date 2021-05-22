Глава союза врачей Японии: «Варианты коронавируса со всего мира будут сконцентрированы в Токио-2020. Может образоваться новый олимпийский штамм»

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма считает, что массовое скопление спортсменов со всего мира на Олимпиаде-2020 в Токио может привести к появлению нового штамма коронавируса.

«Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр.

Если такая ситуация возникнет, это может даже означать, что новый штамм вируса в Токио будет назван «олимпийским», что станет огромной трагедией и объектом критики даже в течение следующих 100 лет.

Что касается заявлений о том, что Игры пройдут даже в том случае, если в Токио не будет снят режим ЧС, то народ Японии действительно очень возмущен этими словами, и это еще больше касается здравоохранения и медицинских работников», – рассказал Уеяма.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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