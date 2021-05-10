Глава МОК Томас Бах: «Мы должны пойти на некоторые жертвы, чтобы Олимпийские игры в Токио состоялись»

Глава Международного олимпийского комитета ( ) заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут согласно плану, несмотря на возражения большей части населения Японии на фоне пандемии .

По последним данным, более 80% жителей Японии выступают за отмену или перенос Игр.

«В эти трудные времена нам необходимо направить сильный сигнал о стойкости, единстве и нашем разнообразии. Токио покажет свет в конце туннеля.

Безопасность и надежность для всех являются высшим приоритетом. Но вместе с нашими японскими коллегами мы должны будем обеспечить для спортсменов возможность собраться вместе и соревноваться в безопасных условиях.

Более 70% спортсменов и персонала уже прошли вакцинацию, и со временем это число будет расти. Мы также получили предложения от трех производителей вакцин для дальнейшей вакцинации.

Мы должны пойти на некоторые жертвы, чтобы все состоялось. Спортсмены определенно смогут воплотить свои олимпийские мечты в реальность», – сказал Бах.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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