Генеральный партнер Токио-2020 газета Asahi Shimbun призвала правительство Японии отменить Олимпиаду

Генеральный партнер летней Олимпиады-2020 в Токио газета Asahi Shimbun призвала правительство Японии отменить Игры.

Asahi Shimbun стала первым крупным японским изданием, которое выступило против проведения Олимпиады.

Статья вышла с заголовком «Премьер-министр Суга, пожалуйста, отмените этим летом».

«Мы не можем считать рациональным проведение Олимпийских игр в городе этим летом.

Недоверие и негативная реакция на безрассудное национальное правительство, правительство Токио и участников Олимпийских игр – не что иное, как эскалация. Мы требуем, чтобы премьер-министр Суга спокойно оценил обстоятельства и принял решение об отмене летнего мероприятия», – говорится в статье.

В частности, в статье приводятся такие доводы: здоровье людей должно быть приоритетом, не все спортсмены смогли принять участие в отборочных соревнованиях из-за пандемии, передвижение атлетов по олимпийской деревне будут строго ограничены, а о многие пункты олимпийской хартии придется нарушить.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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