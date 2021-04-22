На Казанском марафоне можно будет поддержать бегунов с огромного экрана. Специальная акция Яндекс.Маркета

2 мая состоится Казанский марафон – забег на дистанции 10; 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон). Яндекс.Маркет проводит акцию для марафонцев и их болельщиков: на 8 и 35 километрах дистанции будут установлены два огромных экрана, с которых болельщики смогут поддержать бегунов своим фото и посланием .

Фотографии будут передаваться на экраны по беспроводной связи напрямую из Instagram – по специальному хештегу. Раньше технология была реализована для поддержки бегунов на Нью-Йоркском марафоне, а теперь Яндекс.Маркет проводит такую акцию в России.

Почему это важно?

Когда марафонцы будут пробегать мимо экрана, они увидят ваше фото и сообщение. Представьте, как обрадуется марафонец, когда увидит послания от друзей и коллег даже из других городов.

Если на Казанском марафоне бежит ваш друг, коллега или знакомый, приготовьте несколько слов, чтобы его поддержать – и у марафонца обязательно откроется второе, а то и третье дыхание.

А если вы – марафонец, то можете даже выложить фото семьи, себя на тяжелых тренировках или радостное фото с медалью с прошлого финиша – чтобы напомнить, каким был был этот путь и какая радость ждет вас в конце. Так оставшиеся километры пройдут гораздо легче.

Как попасть на экран?

Выложите пост в Instagram с вашим фото и словами поддержки (до 35 символов). Добавьте хэштег #МАРКЕТМАРАФОН и номер марафонца, за которого болеете – например, #МАРКЕТМАРАФОН #3011. Если ваше послание предназначено всем бегунам, не добавляйте номер участника. Не забудьте сделать аккаунт открытым на время акции с 26 апреля по 2 мая.

Фото также может будет сделать 30 апреля и 1 мая в интерактивной фотозоне Яндекс.Маркета на ЭКСПО (пройдет в Футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона, ул. Ташаяк, 2А) и 2 мая в фанзоне в стартовом городке.

Подробнее об акции читайте на сайте Яндекс.Маркета.