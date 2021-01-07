Глава МОК: «Нет оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля 2021 года»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) выразил уверенность, что Олимпийские игры в Токио состоятся этим летом.

Из-за пандемии COVID-19 Игры были перенесены на год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля.

«Плана Б» нет, мы полностью нацелены на то, чтобы сделать эти Игры безопасными и успешными», – сказал Бах в онлайн-интервью агентству Kyodo.

Глава МОК не исключил, что число зрителей на в Японии может быть сокращено.

«Как я уже сказал, самое главное – безопасность. Когда речь идет о безопасности, не может быть никаких табу», – заявил Бах.