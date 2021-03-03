Лукашенко об отказе МОК признать его сына главой олимпийского комитета: «Тогда придется признать меня. Я давно уже признан»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отказ Международного олимпийского комитета ( ) признать избрание его сына, , главой НОК Беларуси.

«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо.

Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже дано признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались.

Я там «зонтик» для этой организации. Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне Олимпийского собрания Беларуси: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 – не дай бог, мы тогда санкции введем.

Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили Виктору Лукашенко от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше.

Вы видите, что это все политизировано. Но я же говорил: если мы хотим быть нацией, мы должны выстоять. А еще раньше я говорил, что независимость и суверенитет очень дорого стоят. Вот оно все и демонстрируется на международной арене. Но бьют сильных. На слабых внимания не обращают», – рассказал Лукашенко.

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