МОК может почти вдвое сократить количество участников церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен сократить количество участников церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Изначально планировалось, что в открытии Игр примут участие около 11 тысяч спортсменов из 200 стран. Участники должны были ожидать своего выхода в течение нескольких часов, а затем находиться на стадионе до конца церемонии.
Оргкомитет Игр рекомендовал сократить количество спортсменов на стадионе, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и сократить расходы на обеспечение безопасности.
По оценке МОК в церемонии открытия примут участие около 6 тысяч человек.
В правительстве Японии заявили, что Игры планируется провести в срок, сообщает AFP.
«Позиция правительства в отношении Олимпийских и Паралимпийских игр не изменилась. Люди, ответственные за проведение Игр, объединились в процессе подготовки к успешному проведению турнира, правительство примет необходимые меры, чтобы их поддержать», – отметил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като.
Ожидается, что количество участников церемонии закрытия Игр также сократят.