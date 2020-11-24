МОК может почти вдвое сократить количество участников церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен сократить количество участников церемонии открытия Олимпийских игр в , которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Изначально планировалось, что в открытии Игр примут участие около 11 тысяч спортсменов из 200 стран. Участники должны были ожидать своего выхода в течение нескольких часов, а затем находиться на стадионе до конца церемонии.

Оргкомитет Игр рекомендовал сократить количество спортсменов на стадионе, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и сократить расходы на обеспечение безопасности.

По оценке в церемонии открытия примут участие около 6 тысяч человек.

В правительстве Японии заявили, что Игры планируется провести в срок, сообщает AFP.

«Позиция правительства в отношении Олимпийских и Паралимпийских игр не изменилась. Люди, ответственные за проведение Игр, объединились в процессе подготовки к успешному проведению турнира, правительство примет необходимые меры, чтобы их поддержать», – отметил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Ожидается, что количество участников церемонии закрытия Игр также сократят.