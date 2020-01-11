Светлана Журова: «Вдруг WADA и МОК получили претензии по «акту Родченкова» за то, что допустили манипуляции со стороны России в Сочи-2014?»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда ( ) отстранить Россию на 2 года от Олимпиад и чемпионатов мира.

«Если кто-то там думает, что это решение для руководителей, то это, в первую очередь, решение для спортсменов. Потому что их ставят перед неприятным моральным выбором: выступать им под нейтральным флагом или нет.

Часть общества будет говорить, что в этом виноваты чиновники, и ничего хорошего внутри страны это решение не привнесет. Срок давности уже вышел, его специально дотянули. Это как собачке хвост постепенно отрезать. Они не приняли это решение тогда, а тянули все шесть лет. По самым страшным преступлениям не было никогда таких разбирательств: человека садят в тюрьму, потом возвращают, а потом по второму кругу. Это не может не возмущать.

А, возможно, люди в WADA просто вынуждены принять такое решение. Мы пропустили мимо себя «акт Родченкова», не понимая еще, как он будет работать. Но мы же не знаем, вдруг они уже предъявили претензии и , что на Олимпиаде в , ими как соорганизаторами Олимпийских игр были допущены возможности манипуляции со стороны России. Значит, они тоже могут подпасть под «акт Родченкова».

Они и сказали: «Будьте любезны принять санкции против России, тогда, возможно, мы не заведем на вас уголовные дела на территории США». Но это мое предположение. Не знаю, к чему приведет обжалование этого решение. Может быть, станет только хуже», – сказала Журова.

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