Хайо Зеппельт: «Что будет, если Россия снова не передаст WADA подлинную базу Московской лаборатории? Без нее не поймать еще многих допингистов»

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Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт надеется, что неизмененная база данных Московской лаборатории будет передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию на 2 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира из-за манипуляций с базой при передаче ее в WADA.

«После более подробного знакомства с решением CAS по России: захватывает дух от того, как судьи CAS изменили основные и наиболее существенные пункты вердикта WADA 2019 года. Например: на форме разрешено размещать слово «Россия», Путина позовут (если правительства стран пригласят его) и так далее.

Это настолько очевидно, что МОК оказал влияние и был кукловодом на заднем фоне, а дружественные России лоббисты добились успеха, ослабив решение WADA. Я понимаю, что чистые спортсмены из других стран снова очень разочарованы.

Остается еще один очень важный вопрос: каковы будут последствия, если Россия снова не предоставит WADA подлинную базу данных Московской антидопинговой лаборатории??? Будут ли у WADA какие-нибудь рычаги воздействия, чтобы получить эти данные, которые могут лучше раскрыть реальный масштаб государственной системы допинга в России?

Если эти важные данные навсегда останутся «под ковром», то невозможно будет поймать многих-многих допингистов с прошлых Олимпиад и чемпионатов мира. Это стало бы катастрофой. И полным крахом мирового спорта.

Очевидно, что независимым организациям спортсменов необходимо существенно активизировать свои усилия для изменения предвзятых структур CAS», – написал Зеппельт.

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам

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