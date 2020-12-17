Хайо Зеппельт: «Что будет, если Россия снова не передаст WADA подлинную базу Московской лаборатории? Без нее не поймать еще многих допингистов»

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт надеется, что неизмененная база данных Московской лаборатории будет передана Всемирному антидопинговому агентству ( ).

Накануне Спортивный арбитражный суд ( ) отстранил Россию на 2 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира из-за манипуляций с базой при передаче ее в WADA.

«После более подробного знакомства с решением CAS по России: захватывает дух от того, как судьи CAS изменили основные и наиболее существенные пункты вердикта WADA 2019 года. Например: на форме разрешено размещать слово «Россия», Путина позовут (если правительства стран пригласят его) и так далее.

Это настолько очевидно, что оказал влияние и был кукловодом на заднем фоне, а дружественные России лоббисты добились успеха, ослабив решение WADA. Я понимаю, что чистые спортсмены из других стран снова очень разочарованы.

Остается еще один очень важный вопрос: каковы будут последствия, если Россия снова не предоставит WADA подлинную базу данных Московской антидопинговой лаборатории??? Будут ли у WADA какие-нибудь рычаги воздействия, чтобы получить эти данные, которые могут лучше раскрыть реальный масштаб государственной системы допинга в России?

Если эти важные данные навсегда останутся «под ковром», то невозможно будет поймать многих-многих допингистов с прошлых Олимпиад и чемпионатов мира. Это стало бы катастрофой. И полным крахом мирового спорта.

Очевидно, что независимым организациям спортсменов необходимо существенно активизировать свои усилия для изменения предвзятых структур CAS», – написал Зеппельт.

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам

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