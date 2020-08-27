Олег Матыцин: «Принятие закона Родченкова будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением об антидопинговом акте имени .

«Наверное, это будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь, на баланс организаций, которые определяют политику в сфере спорта, на деятельность Всемирного антидопингового агентства ( ).

И, конечно же, я не думаю, что он будет способствовать консолидации всего спортивного мира. Я бы не стал здесь излишне политизировать, потому что нигде не указано, что он против России, несмотря на то, что никнейм этого акта – Родченков, фамилия Родченков – немного, наверное, российская. Под удар будут поставлены абсолютно все национальные системы и организации.

Фактически вводится приоритет одной страны по определению виновности или невиновности тех или иных сторон, где бы соревнования не проводились. И если там какими-то органами будет обнаружено нарушение антидопингового кодекса, то к ответственности, опять же, будут привлекаться на основании этого закона.

Я думаю, что это является абсолютно неприемлемым, основная ценность олимпийского движения – это равные возможности, равные ответственности, равные права», – сказал Матыцин.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами