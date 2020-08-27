Олег Матыцин: «Принятие закона Родченкова будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением об антидопинговом акте имени Григория Родченкова.
«Наверное, это будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь, на баланс организаций, которые определяют политику в сфере спорта, на деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA).
И, конечно же, я не думаю, что он будет способствовать консолидации всего спортивного мира. Я бы не стал здесь излишне политизировать, потому что нигде не указано, что он против России, несмотря на то, что никнейм этого акта – Родченков, фамилия Родченков – немного, наверное, российская. Под удар будут поставлены абсолютно все национальные системы и организации.
Фактически вводится приоритет одной страны по определению виновности или невиновности тех или иных сторон, где бы соревнования не проводились. И если там какими-то органами будет обнаружено нарушение антидопингового кодекса, то к ответственности, опять же, будут привлекаться на основании этого закона.
Я думаю, что это является абсолютно неприемлемым, основная ценность олимпийского движения – это равные возможности, равные ответственности, равные права», – сказал Матыцин.
Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами