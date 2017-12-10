Экс-тренер информатора WADA Юлии Степановой: «В интервью она не рассказывает, что сама постоянно спрашивала: «Когда вы мне будете что-то давать?»

Бывший тренер сборной России по легкой атлетике Владимир Мохнев прокомментировал выход книги о допинге в российской легкой атлетике.

Книга «Русское дело: правдивая история пары, которая раскрыла величайший спортивный скандал» написана представителем Великобритании Дэвидом Уолшем. В ней рассказывается история Виталия и , информаторов Всемирного антидопингового агентства ( ).

Сейчас Мохнев отбывает 10-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

— Владимир Гаврилович, тут про вас книгу написали. Вернее, про Юлию Степанову, вашу бывшую подопечную. Она и вас упоминает.

— А что ей остается делать, ей же надо как-то жить, зарабатывать на Западе, куда ее муж подбил уехать. Явно не бегом. Вот и приходится на книгах. И что же в ней написано?

— В частности, что она была с вами в отношениях. С учетом этого как-то странно, что и вас в итоге она потопила.

— Поступила непорядочно, да. Не знаю, рассказала ли она про заболевание туберкулезом, и кто ее оттуда вытащил. В 19 лет у нее были серьезные проблемы, а через год она уже звания получала.

— Все ваши знаменитые травы?

— Они самые. Но все то хорошее, что я для нее сделал, быстро забылось. Про это она в своих интервью особо не рассказывает. Как и про то, что сама постоянно спрашивала: «Когда вы мне будете что-то давать?»

— А вы вообще следите за тем, что сейчас происходит с нашей легкой атлетикой?

— Вы знаете, не особо. Да, слышал, что будет Совет международной федерации, опять нас отстранять собрались. Но ничего нового в этом нет. Скорее всего, им от нас просто нужны деньги. Один президент ВФЛА сменяет другого, там уже дольше чем на четыре месяца не задерживаются.

Я вам могу сказать, что стоило бы сделать, но это не компетенция . С нас требуют пять миллионов долларов? Для некоторых в стране это сущие копейки. Подключить ресурс, и в одну ночь деньги появятся, – сказал Мохнев.

«Я видела комментарии: этих предателей нужно отравить». Юлия и Виталий Степановы сдали наш спорт и уже 5 лет живут в США