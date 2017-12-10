Американская бегунья Томас оправдана по делу о пропуске допинг-тестов. Она доказала, что допинг-офицер ее просто не нашел

Американская бегунья Габриэль Томас была оправдана Независимой организацией по борьбе с допингом в легкой атлетике ( ) по делу о пропуске допинг-тестов.

Спортсменка пропустила три допинг-теста за 12 месяцев, что приравнивается к нарушению антидопинговых правил.

Однако Томас смогла доказать, что была в указанном в системе ADAMS месте, когда приходил допинг-офицер – он просто не смог ее найти и уехал.

Томас дважды побеждала на дистанции 200 м на этапах «Бриллиантовой лиги». Она была временно отстранена от соревнований с мая.

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