Майкл Джонсон о пропуске Коулменом трех допинг-тестов: «Ты либо принимаешь допинг, либо не принимаешь всерьез антидопинговые усилия»

Четырехкратный олимпийский чемпион Майкл Джонсон раскритиковал чемпиона мира в беге на 100 м Кристиана Коулмена, который вновь получил предупреждение за пропуск третьего допинг-теста в течение года.

В прошлом году Коулмен избежал наказания за аналогичное нарушение: проведенное расследование выявило, что один из пропусков не входил во временной период, достаточный для обвинений. Сейчас легкоатлет временно отстранен от соревнований.

«После трех пропущенных допинг-тестов в прошлом году Коулмен позволил этому случиться снова. Это заставит людей поверить, что ты либо принимаешь допинг, либо не принимаешь всерьез антидопинговые усилия в спорте. По какой причине мы должны верить в обратное?» – написал Джонсон в твиттере.

«Тестирование на допинг – причина моих стрессов и панических атак». Гнев лучшего спринтера мира, который опять влип

After a close call last year for 3 whereabout failures or missed tests, for Coleman to allow this to happen again will lead people to believe either you’re doping or you don’t take seriously the anti-doping efforts of the sport. What reason do we have to believe otherwise? https://t.co/B5GOkCucfL