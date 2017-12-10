Чемпион мира на 100-метровке Коулмен временно отстранен за пропуск допинг-тестов. В прошлом году он избежал наказания за подобное нарушение

Американский спринтер Кристиан Коулмен сообщил, что получил предупреждение за пропуск третьего допинг-теста в течение года.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике ( ) подтвердил, что Коулмен временно отстранен с 14 мая 2020 года.

В прошлом году спринтер избежал наказания за аналогичное нарушение: Коулмен обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Однако проведенное расследование выявило, что один из пропусков относился не к 6 июня (когда офицер не застал спортсмена на месте), а к 1 апреля (дата заполнения ADAMS), что не входило во временной период, достаточный для обвинений.

В этот раз Коулмен пропустил допинг-тесты 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года.

«Я хочу, чтобы все вы знали о ситуации, с которой я сейчас столкнулся. Несколько дней назад AIU приняло решение, которое в течение 6 месяцев я пытался обжаловать, о том, что я пропустил тест 9 декабря.

Но не говорите мне, что я «пропустил» тест, если вы подкрадываетесь к моей двери без моего ведома (припарковались за воротами и вошли внутрь… нет записей, что кто-то приходил ко мне). Постучали, когда я был на рождественском шопинге в торговом центре, который находится в пяти минутах ходьбы (у меня есть чеки и банковские выписки), и даже не удосужились позвонить мне или как-то со мной связаться.

После шопинга я купил еду и вернулся до истечения времени (доступности), так что не думаю, что допинг-офицер прождал меня весь час. Кто знает, приходил ли он вообще.

Я был более чем готов и доступен для тестирования, если бы мне позвонили по телефону. Это была целенаправленная попытка заставить меня пропустить тест.

Я никогда не использовал и никогда не буду использовать какие-либо добавки или препараты, повышающие результат. Я готов проходить тесты на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать свою невиновность», – написал Коулмен.

Коулмен – двукратный победитель чемпионата мира-2019 (на 100 м и в эстафете 4х100 м), а также обладатель двух серебряных наград ЧМ-2017. ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 60 м.

Запутанное правило антидопинга: Коулмен пропустил три теста, но избежал бана и взял золото на 100-метровке