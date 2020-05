Дюплантис, Кендрикс и Лавильени примут участие в онлайн-турнире по прыжкам с шестом

Олимпийский чемпион Рено Лавиллени, двукратный чемпион мира Сэм Кендрикс и чемпион Европы Арман Дюплантис примут участие в онлайн-турнире по прыжкам с шестом.

Спортсмены будут соревноваться дома по видеосвязи – Лавильени выйдет в эфир из Клермон-Ферране (Франция), Кендрикс – из Оксфорда (штат Миссисипи, США), Дюплантис – со спортивной базы в Лафайетте (штат Луизиана, США).

Победу на турнире одержит тот, кто за полчаса преодолеет планку на высоте 5 метров наибольшее количество раз.

Соревнования пройдут 3 мая, начало – 18:00 по московскому времени.

Live athletics is back!@airlavillenie vs @mondohoss600 vs @samkendricks in the #UltimateGardenClash – Pole Vault Edition💥



Sunday, 3 May, live on World Athletics channels 📺💻📱



📰: https://t.co/RM40YFM3Qc pic.twitter.com/zMg1lClWaO