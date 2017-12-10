Дюплантис, Кендрикс и Лавильени примут участие в онлайн-турнире по прыжкам с шестом

Теги прыжки с шестом сборная США сборная Швеции сборная Франции Рено Лавильени Сэм Кендрикс Арман Дюплантис Легкая атлетика

Олимпийский чемпион Рено Лавиллени, двукратный чемпион мира Сэм Кендрикс и чемпион Европы Арман Дюплантис примут участие в онлайн-турнире по прыжкам с шестом. 

Спортсмены будут соревноваться дома по видеосвязи – Лавильени выйдет в эфир из Клермон-Ферране (Франция), Кендрикс – из Оксфорда (штат Миссисипи, США), Дюплантис – со спортивной базы в Лафайетте (штат Луизиана, США). 

Победу на турнире одержит тот, кто за полчаса преодолеет планку на высоте 5 метров наибольшее количество раз. 

Соревнования пройдут 3 мая, начало – 18:00 по московскому времени. 

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