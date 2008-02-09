Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении.

Дюплантис победил на World Athletics Indoor Tour в польском Торуне с результатом 6,17 м.

Прошлый рекорд принадлежал французу Рено Лавильени (6,16 м) и был установлен в 2014 году.

Мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке – 6,14 м. Он был установлен в 1994-м.

«Это то, о чем я мечтал с трех лет. Это большой год для меня. И он отлично начался», – рассказал Дюплантис.

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