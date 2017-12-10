Сергей Шубенков: «В России сейчас не монархия, у нас обыкновенный периферийный капитализм»

Чемпион мира в барьерном беге поделился мнением о том, какой политический строй сейчас в России.

«Мы шли вперед, а потом решили пойти назад. У нас монархия? Нет, у нас сейчас самый обыкновенный периферийный капитализм. Такой полупериферийный. Мы не совсем Африка или юговосточная Азия, но как-то так. К центру поближе, но не центр.

У нас была социалистическая революция, но потом мы вернулись обратно. Сейчас у нас капитализм, который развивается и живет оп тем канонам, которые давно придумали некоторые люди.

Хочу ли, чтобы вернулся коммунизм? Это хороший вопрос. У меня есть пример мамы, которая большую часть жизни жила при социализме и занималась спортом, как и я, но столько всего не заработала, даже не близко. То, что у меня сейчас есть – все благодаря капитализму», – рассказал Шубенков в прямом эфире с Марией Командной.