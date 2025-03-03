Исполнительный директор ВФЛА: «У нас сильная сборная, ребята весь сезон показывали хорошие результаты. Ждем решения о допуске на международную арену»
Исполнительный директор ВФЛА считает, что российские легкоатлеты конкурентоспособны на международных стартах.
На прошлой неделе в Москве прошел чемпионат России по легкой атлетике в помещении.
– Ваши впечатления от чемпионата России?
– Очень положительные. У нас достаточно сильная сборная. Ребята весь сезон шли к успехам и показывали хорошие результаты. Ряд ребят квалифицировался на чемпионаты Европы и мира. В случае положительного решения о возвращении российских спортсменов на международную арену они смогут выступать на соревнованиях. Естественно, мы ждем этого решения.
– Есть ли развитие легкой атлетики, несмотря на изоляцию? Видите ли вы стагнацию?
– Сейчас проводится большая трансформация федерации. В ноябре в качестве председателя ВФЛА избрали Петра Фрадкова. Федерация разрабатывает документ, который называется «Стратегия развития легкой атлетики».
Он будет включать в себя набор инициатив и реформ по разным аспектам. Все идеи и проблемные вопросы найдут отражение и решение в этом документе. Надеемся, что документ представим в первом полугодии. Федерация находится в той точке, когда перед ней открываются обширные возможности, – сказал Борис Ярышевский.
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