Владимир Путин поздравил почетного президента ОКР Виталия Смирнова с 90-летием.

Соответствующая телеграмма была опубликована 14 февраля на сайте Кремля.

Смирнов возглавлял Олимпийский комитет России (ОКР) в 1992–2001 годах, позже стал почетным президентом организации. Также он является почетным членом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Уважаемый Виталий Георгиевич! Сердечно поздравляю Вас с 90-летним юбилеем.

Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству. За долгие годы работы в МОК, в руководстве ОКР вы внесли огромный, поистине неоценимый вклад в развитие олимпийского движения, укрепление его основополагающих принципов и ценностей, всегда твердо, бескомпромиссно отстаивали идеалы честной спортивной борьбы, законные права и интересы атлетов.

Особо отмечу ваш, без преувеличения, самоотверженный, титанический труд, направленный на подготовку и проведение московской Олимпиады 1980 года, XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, других престижных соревнований, проходящих в нашей стране.

Такая плодотворная организаторская, творческая, в высшей степени востребованная деятельность достойна глубочайшего признания. И конечно, пользуясь случаем, еще раз поздравляю вас с присуждением звания Героя Труда. Желаю вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», – сообщается в телеграмме от президента России.