РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА ) выступило с инициативой расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) с целью повышения эффективности работы.

«При рассмотрении случаев возможного нарушения антидопинговых правил каждый спортсмен имеет право на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела комиссией по проведению слушаний, своевременное и обоснованное решение по делу.

Инициатива РУСАДА о расширении состава ДАК направлена на повышение эффективности и сокращение сроков рассмотрения вопросов временного отстранения и возможных нарушений антидопинговых правил.

Большее количество специалистов в области юриспруденции, медицины и спорта обеспечит более гибкий организационный процесс и предотвратит возможные задержки на всех стадиях рассмотрения дел», – отметили в пресс-службе.

ДАК является независимым от РУСАДА органом и рассматривает дела о возможных нарушениях антидопинговых правил.