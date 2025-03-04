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Илья Иванюк: «Не думаю, что у меня найдется время смотреть чемпионат Европы. Поеду в деревню к родным, а там будет не до телевизора»

Легкоатлет Илья Иванюк объяснил, почему не планирует смотреть чемпионат Европы.

1 марта прыгун в высоту Иванюк завоевал серебро на чемпионате России в помещении (с результатом 2,20 метра). Европейское первенство стартует 6 марта в Нидерландах и пройдет без участия россиян.

«Сделаю все, чтобы летом результаты у меня были куда выше, а сейчас потихоньку провожу зимний сезон оставшимися двумя стартами. Потом буду отдыхать. Не думаю, что у меня найдется время смотреть чемпионат Европы. Есть много дел нерешенных, поеду в деревню к родным, а там будет не до телевизора.

Не могу пока сказать, почему у меня не получилось высоко прыгнуть на чемпионате России. Тренер заметил, что внешне я выглядел не очень радужно, хотя мне казалось, что моя готовность была относительно хорошей. Разбег не получился почему-то», – рассказал Иванюк, который также является бронзовым призером чемпионата мира-2019.

4 марта Иванюк планирует выступить на турнире в Брянске, 6 марта – в финале серии «Снежная королева» в Москве.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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прыжки в высоту
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