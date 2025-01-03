Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»

Геннадий Габрилян назвал Евгения Трофимова великим тренером.

Заслуженный тренер России Трофимов скончался сегодня в возрасте 80 лет. Одной из его учениц является, в частности, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

«Это тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером. Он внес огромный вклад в легкую атлетику. Он был прекраснейшим человеком.

Соболезнования всем его близким, родным. Скорбим вместе с ними. Вечная ему память», – сказал тренер Габрилян , который работает с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту Марией Ласицкене.