Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
Геннадий Габрилян назвал Евгения Трофимова великим тренером.
Заслуженный тренер России Трофимов скончался сегодня в возрасте 80 лет. Одной из его учениц является, в частности, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.
«Это тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером. Он внес огромный вклад в легкую атлетику. Он был прекраснейшим человеком.
Соболезнования всем его близким, родным. Скорбим вместе с ними. Вечная ему память», – сказал тренер Габрилян, который работает с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту Марией Ласицкене.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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